​Югорчанка принесла сыну наркотики в колонию, женщине грозит срок

41-летняя жительница Нефтеюганска стала фигуранткой уголовного дела за то, что принесла 21-летнему сыну наркотики в ИК-15 Нижневартовска.

В пресс-службе УФСИН России по Югре рассказали, что пять грамм гашиша обнаружили у женщины, которая прибыла на длительное свидание к сыну, при личном досмотре.

Стоит отметить, что молодой человек отбывает наказание за хранение наркотиков в крупном размере. Теперь его маме грозит срок от трех до десяти лет по такой же статье.