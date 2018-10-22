​Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми авторитетными журналистами

Самыми авторитетными тележурналистами россияне назвали Владимир Соловьева (11,1%), Андрея Малахова (8,2%), Владимира Познера (7,2%) и Дмитрия Киселева (2,5%).

Результаты исследования, которое провела группа «Циркон» для Фонда медиаисследований, публикует «Дождь».

Среди авторитетных радиожурналистов лидирует также Владимир Соловьев с программой «Полный контакт» на радио «Вести.фм» (12 упоминаний), на втором месте главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (6 упоминаний). Заместителя гендиректора Sports.ru и ведущего YouTube-канала «вДудь» Юрия Дудя упомянули 11 опрошенных, он оказался самым уважаемым среди интернет-журналистов. Среди пишущих журналистов лидируют Дмитрий Быков и Анна Политковская.

При этом 45 процентов респондентов сказали, что, когда они читают или слушают новости, им кажется, что СМИ часто их обманывают, то есть, дают заведомо ложную или непроверенную информацию, или пытаются навязать им определенную точку зрения.

63 процента опрошенных доверяют российским телеканалам, 16 процентов - доверяют российской прессе, 10 процентов - российскому государственному радио. Негосударственному российскому телевидению доверяют 12 процентов россиян.

Готовы доверять журналистам только 37 процентов россиян. Среди тех, кто не пользуется интернетом, доверие журналистам выше — 48 процентов.

Исследователи провели по взвешенной выборке из 1604 взрослых россиян, а также использовали результаты опросов фонда «Общественное мнение» за 2000−2017 годы.