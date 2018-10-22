​Работе российских авиакомпаний угрожают планы Минтранса

Планы Минтранса перенести в Россию серверы для бронирования и продажи билетов, а также для регистрации на рейс угрожают остановкой работы российских авиакомпаний. Об этом сообщается в июльском письме гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну, пишут «Ведомости».

Также Объедков предупредил, что из-за планов ведомства полностью исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по One World, иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7 – в год S7 потеряет не менее 5 миллиардов рублей выручки.

Проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок», разработанный Минтрансом, предусматривает, что с 1 января 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у «Аэрофлота», швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у «Уральских авиалиний».