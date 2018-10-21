​Путин в Югре - что ждут от визита экоактивисты

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в Telegram-канале озвучил вероятную повестку президента России Владимира Путина во время визита в Югру 26 октября.

«В повестке помимо нацполитики и пространственного развития возможно будет нефтянка и экология. Надеемся, что будет, и надеемся по итогам на поручение по совершенствованию регуляторики в части повышения экологической ответственности компаний ТЭК. Губернаторам в таких регионах не просто, нужно сохранять отношения с недропользователями и баланс интересов. Но даже сильная позиция главы нивелируется отсутствием жесткого федерального законодательства в отношении собственников нефтянных озер и заброшенных вышек. Предлагаем вернуться в обсуждению ликвидационнных фондов, а также развивать один из цивилизованных и признанных во всем мире институт - экологическое страхование», - говорится в сообщении, опубликованном 21 октября.

Ожидается, что Владимир Путин проведет в Югре заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. Однако официально эта информация не подтверждена.