​Путин в Югре - что ждут от визита экоактивисты

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в Telegram-канале озвучил вероятную повестку президента России Владимира Путина во время визита в Югру 26 октября.
«В повестке помимо нацполитики и пространственного развития возможно будет нефтянка и экология. Надеемся, что будет, и надеемся по итогам на поручение по совершенствованию регуляторики в части повышения экологической ответственности компаний ТЭК. Губернаторам в таких регионах не просто, нужно сохранять отношения с недропользователями и баланс интересов. Но даже сильная позиция главы нивелируется отсутствием жесткого федерального законодательства в отношении собственников нефтянных озер и заброшенных вышек. Предлагаем вернуться в обсуждению ликвидационнных фондов, а также развивать один из цивилизованных и признанных во всем мире институт - экологическое страхование», - говорится в сообщении, опубликованном 21 октября.
Ожидается, что Владимир Путин проведет в Югре заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. Однако официально эта информация не подтверждена.
Из полиции в бизнес. Основатель кожевенной мастерской «Иван да Марья» Иван Карсеев // ONLINE 22 октября в 11.00