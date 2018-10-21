​На звание лучшего специалиста в сфере государственной нацполитики претендует 17 югорчан

Представители 17 муниципальных образований Югры претендуют на звание лучшего специалиста, осуществляющего деятельность в сфере государственной национальной политики. Региональный конкурс проходит на площадке форума национального единства «Югра многонациональная», сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Экспертное жюри возглавляет первый заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» Мери Русанова. Члены жюри оценят умение специалистов анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в сфере реализации государственной национальной политики; общую и профессиональную эрудицию; культуру публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией.

«Оцениваются также и проекты, реализуемые специалистами. А именно глубина и оригинальность содержания программы, ее научная и методическая проработка, общественная значимость и эффективность вовлечения граждан в реализацию проекта», - отметили в департаменте.

По мнению председателя, данный конкурс даст основу, толчок для дальнейшего развития специалистов.

Также отмечается, что большинство проектов реализуется в сфере культуры. «Это совершенно не удивляет, потому что большая часть работы направлена на сохранение национальных культур. Но у нас все-таки конкурс лидеров. Этот человек должен быть грамотным и в смысле русского языка, и подхода к своей работе. Не все конкурсанты отвечают этим требованиям», - поделилась Мери Русанова.