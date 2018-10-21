​В следующем сезоне цены на турецкие отели вырастут на 10-15 процентов

Летом 2019 году цены на отели в Турции вырастут на 10-15 процентов. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Причина роста стоимости - в высокой загруженности отелей.

«Пока комплектация цен по турецким отелям ещё продолжается, но общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15-30% по сравнению с предыдущим годом. На 2019 год стоит ожидать, что стоимость отельных услуг вырастет на 10-15%», — цитирует Юналана «Прайм».

Отмечается также, что в 2018 году цены были ниже, чем до кризиса между Россией и Турцией.

«В текущем году загрузка гостиниц в Турции была очень высокой, спрос сохраняется, поэтому цены вырастут», — прокомментировал ситуацию Юналан.

Стоит отметить, что турецкие курорты очень востребованы у югорчан. Всего за курортный сезон, с апреля по октябрь, в трех воздушных пунктах пропуска Ханты-Мансийской таможни по этому направлению осуществлен контроль более 85 тысяч пассажиров.