​Опубликовано очень страшное видео нападения Влада Рослякова на колледж в Керчи

«Вести. Крым» опубликовали полное видео нападения Владислава Рослякова на людей к колледже Керчи. Журналисты заподозрили, что у подозреваемого в убийстве был соучастник. «Но возможно он к этому и не имеет отношения, мы не знаем», - подчеркнул корреспондент.

В ролике видно, как Росляков зашел в здание через запасной вход, где нет ни вахтера, ни металлоискателей. На нем надета футболка с надписью «Ненависть», с собой - сумка и рюкзак. Он спокойно поднимается на второй этаж, с кем-то здоровается, готовится к совершению взрыва. Взрыв гремит, когда начинается перемена и холл заполняется людьми.

«В это время Росляков на втором этаже уже с ружьём в руках. Идёт спокойно на встречу учительнице. Следующий кадр — женщина лежит на полу. Росляков движется по коридору дальше и встречает молодого парня, стреляет. Тот ранен и пытается убежать. Второй выстрел — падает. Росляков подходит к лежащему и делает ещё один выстрел. После этого убийца бесцельно бродит по пустому зданию, стреляет в окна, расстреливает мониторы в компьютерном классе, стреляет в огнетушитель. Момента самоубийства на этих кадрах не видно», - рассказывается и сюжете.

Массовое убийство произошло 17 октября. Погиб 21 человек. За жизнь и здоровье десятков раненных борются врачи.