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​В Югре до конца 2019 года введут в эксплуатацию два детских технопарка

В Югре 72 процента детей охвачены программами дополнительного образования. В 2019 году он должен составить 75 процентов. Таким образом, в округе выполнят указ президента РФ Владимира Путина.

Статистику на расширенном заседании общественного совета при департаменте образования и молодежной политики озвучил директор ведомства Алексей Дренин.

По его словам, в округе практически сформирована система современного допобразования: открыто и действует четыре кванториума – в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Югорске. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще два детских технопарка.

«Активно развивается сектор негосударственных поставщиков – их количество увеличилось кратно и теперь их насчитывается около 80. Услуги у них получают 3 195 детей по сертификату дополнительного образования. Сейчас такой сертификат используют почти 37 тысяч детей. Мы понимаем, что все еще работаем в режиме эксперимента, поэтому 100-процентного охвата детей таким сертификатом не будет до тех пор, пока мы полностью не решим все вопросы», - приводит слова Дренина окружной департамент общественных и внешних связей.

Также он напомнил, что в регионе ведут деятельность центр по работе с одаренными детьми, расположенный на базе Югорского государственного университета, окружной модельный центр на базе Сургутского государственного университета, являющийся основным координатором развития системы дополнительного образования.

«Еще один – югорский «Сириус». В этом году на базе Югорского госуниверситета состоялась первая проектная смена. В 2019 году запланировано 10 смен по 100 человек. То есть, около 1 тысячи молодых югорчан примут участие в проектных сменах. В регионе построена распределенная модель, не требующая создания новой инфраструктуры. То есть, «Сириус» – лагерь не в его классическом понимании, в рамках него образовательные компоненты реализуются на базе ЮГУ, а культурные и спортивные – на базе соответствующих организаций: центр для одаренных детей Севера и Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», - рассказал директор департамента, подчеркнув, что эта модель была признана лучшей практикой на федеральном уровне.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 174, комментариев: 1


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Комментарии:
Иван Меньшенин
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Сегодня в 12:48
Правильное по сути движение не превращается в результаты, потому что представляет из себя карго-культ. Они там думают, что построить кванториумы и набить их детьми за счет бюджета это рецепт успеха. Прямо как полинезийцы, стоившие аэродромы "из говна и палок" в ожидании, что на них начнут белые люди привозить ништяки.

Не будет у этого нормальных результатов, будет нано-морс.

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