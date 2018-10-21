​Житель Югры пропал на перевале Дятлова

На перевале Дятлова - в 25 километрах от перевала, возле базы Ильича на берегу Лозьвы - пропал житель Югры Андрей Монин. Об этом Ura.ruсообщил путешественник и организатор снегоходных туров на перевал Дятлова Константин Кузнецов. По его словам, мужчину-манси последний раз видели 5 октября.

Официального заявления о пропаже человека в органы ГУ МЧС по Свердловской области не поступало, но спасатели готовы выдвинуться на поиски, как только будет обращение.

Перевал Дятлова - место на Северном Урале, получившее свое название после трагической гибели в феврале 1959 года группы туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов.