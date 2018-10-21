​Югорским сельхозпроизводителям откроют дорогу на полки крупных торговых сетей

Сельхозпроизводители Югры смогут реализоваться свою продукцию через крупные торговые сети. Соответствующую работу ведет Фонд развития округа.

В окружном департаменте общественных и внешних связей рассказали, что у сельхозпроизводителей автономного округа есть возможность стать поставщиками своей продукции для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», входящих в одну из ведущих мультиформатных розничных компаний России X5 RetailGroup.

X5 RetailGroup на полях Восточного экономического форума 2018 заключила соглашение о сотрудничестве с федеральной Корпорацией МСП. Корпорация при содействии региональных центров компетенции ведет поиск потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и средних компаний для ретейлера, в том числе обладающих необходимой производственной и сырьевой базой для производства продовольственной продукции под собственной торговой маркой компании. Кроме того Корпорация МСП выразила готовность при необходимости оказать сельхозпредприятиям-поставщикам X5 RetailGroup кредитно-гарантийную поддержку.

«В мае 2018 года Фонд наделили полномочиями центра компетенции в сфере сельхозкооперации. Сейчас в стране насчитывается 68 региональных центров, внедряющих механизм кооперации. Мы готовы проконсультировать наших предпринимателей, помочь им оформить заявку с информацией о планируемой к поставке продукции и гарантированных объемах, и, в конечном счете, сделать так, чтобы местная сельхозпродукция оказалась на прилавках сетевых магазинов X5 RetailGroup», – отметил генеральный директор Фонда развития Роман Генкель.

Заинтересованным в сотрудничестве с торговыми сетями X5 RetailGroup местным сельхозпроизводителям необходимо обращаться к специалисту окружного Центра компетенции Вороху Сергею Григорьевичу, тел. +7 (3467) 388-618, 8-950-501-77-55, e-mail vsg@fondugra.ru.