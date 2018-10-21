​Тюменская команда поборется защищает честь региона на Всероссийском фестивале ВФСК ГТО в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» (Ялта, Республика Крым) с 17 октября по 7 ноября проходит финал Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций.

Честь Тюменской области отстаивает сборная команда региона - Анастасия Мазалова (Викуловский район), Ольга Касьянова (г. Тобольск), Климентий Мысливцев (Викуловский район), Рифкат Шакуров (Ярковский район), Валерия Вальтерова (Викуловский район), Валерия Савицкая (г. Тобольск), Артем Попов (Ярковский район) и Максим Писаренков (г. Тюмень).

«В состав сборной команды Тюменской области были отобраны победители и призеры областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - рассказали в ГАУ ТО «ЦСП».

Восемь юных участников движения ГТО в возрастной группе от 11 до 15 лет, показавшие лучшие результаты при выполнении нормативов в своей ступени, примут участие в соревнованиях в «Артеке». По их итогам будут объявлены победители в личном и командном зачетах среди 85 субъектов Российской Федерации.