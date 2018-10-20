​В воскресенье в Югре ожидается неблагоприятная погода: мокрый снег и гололед

Синоптики предупредили жителей Югры о неблагоприятной погоде в воскресенье, 21 октября.

«Ожидаются гололедные явления: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ханты-Мансийского гидрометцентра.

Ночная температура воздуха составит плюс 1 - минус 4 ºС, дневная - плюс 4 - минус 1 ºС.

До 26 октября ожидается преобладание погоды циклонического типа с неустойчивым температурным режимом. До вторника в большинстве районов округа будет идти мокрый снег. Повышении температуры начнется со среды.