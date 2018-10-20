​Глава департамента образования Югры назвал недостаточными темпы введения школ в округе

В 2018 году в Югре запланированы к вводу три школы на 510 мест. Ранее введен в строй один комплекс на 50 мест. В 2017 году было запущено пять школ на 955 мест. Об этом на расширенном заседании общественного совета при департаменте образования и молодежной политики Югры рассказал директор ведомства Алексей Дренин, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

При этом, по его словам, темпы введения новых образовательных учреждений недостаточны: в автономном округе предстоит ввести в эксплуатацию около двух десятков школ.

В этой связи Дренин напомнил, что в регионе ведется работа по внедрению нового финансового механизма создания общеобразовательных организаций – концессионные соглашения, муниципально-частное партнерство.

«Нормативно-правовая база здесь создана полностью. Постановлением правительства утверждена модельная государственная программа развития образования в Югре на 2019-2024 годы. Этот документ закрыл все вопросы, возникающие как с финансовой, так и с юридической точки зрения. Деньги в полном объеме предусмотрены. Нам ничто не мешает двигаться дальше. Сейчас необходимо активно работать с инвесторами, готовить площадки под создание новых образовательных организаций», – нацелил он коллег.

Директор департамента отметил также, что ряд муниципалитетов уже представил заявки по созданию школ с использованием данных механизмов. Многим из них эти заявки уже одобрены. Несколько муниципалитетов приступили к конкурсным процедурам, и в начале 2019 года приступят к реализации проектов.