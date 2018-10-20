​В Югре распространяются фальшивки высокого качества

Полицейские предупредили жителей Югры о распространении в округе фальшивых купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей высокого качества.

Сбыт фальшивок в регионе увеличился. Чаще всего их выявляют в банках при пересчете средств, полученных от организаций и учреждений, передает «Югра-ТВ».

Поддельные деньги стало сложнее на глаз отличить от настоящих, отмечают эксперты. Они изготовлены высокотехнологичным способом жесткостью идентичной подлинным, при этом сымитированы почти все степени защиты.