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​В Югре распространяются фальшивки высокого качества

Полицейские предупредили жителей Югры о распространении в округе фальшивых купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей высокого качества.

Сбыт фальшивок в регионе увеличился. Чаще всего их выявляют в банках при пересчете средств, полученных от организаций и учреждений, передает «Югра-ТВ».

Поддельные деньги стало сложнее на глаз отличить от настоящих, отмечают эксперты. Они изготовлены высокотехнологичным способом жесткостью идентичной подлинным, при этом сымитированы почти все степени защиты.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 118, комментариев: 0


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