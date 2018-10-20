​Росгвардия выступила за изменение правил оборота оружия

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект изменений в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории страны. Документ предусматривает введение обязанности для владельцев оружия обязать уведомлять Росгвардию в течение трех дней о своих перемещениях с оружием.

«Гражданин Российской Федерации обязан уведомлять любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия, зарегистрированного в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальном органе, более 3 суток в таких местах не позднее трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места», - цитирует документ «Интерфакс».

Такие же правила предусмотрены и для иностранцев.