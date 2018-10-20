​Студенты Тюменского индустриального университета привезли «серебро» с всероссийского конкурса

Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) в составе команды Уральского федерального округа стали серебряными призерами IV Всероссийского конкурса профмастерства среди студенческих строительных отрядов «ТрудКрут».

В сборную УрФО вошли студенты ТИУ Леонид Копотилов, Александра Зырянова, Валерия Сидоренко и студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Виктор Мамонтов и Павел Горбунов. Наставником выступил выпускник ТИУ, экс-командир межрегиональной стройки «Дружба-2016», экс-командир ССО «Спарта» Антон Ядрышников.

«Конкурс проводился в двух компетенциях: каменное строительство и штукатурно-малярные работы, охрана труда. Первое конкурсное задание включало пять модулей: установка деревянного каркаса, кирпичная кладка, облицовка, штукатурка, шпаклевка и покраска стен, декорирование готовой конструкции, её творческая презентация. Практическую часть выполняли Леонид Копотилов, Александра Зырянова и Павел Горбунов», - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

В этом году среди организаторов и экспертов конкурса – представители движения WorldSkills.

«В этом году применили инновационные материалы, на облицовку взяли не гипсокартонную, а гипсостружечную плиту. В монтаже и распиле плита сложнее. Сложность ещё и в том, что участники впервые сталкиваются с таким материалом», – отметил руководитель специализированного центра компетенций по стандартам WorldSkills Перевозского строительного колледжа Максим Митрохин.

Кроме того, увеличилось и число компетенций, добавились задания по кирпичной кладке, столярным и плотницким работам. Часть заданий взяли из соревнований WorldSkills. Чтобы ребята могли впоследствии сделать работу над ошибками, критерии оценки также взяли из системы оценки WorldSkills.

Конкурс состоялся в рамках 59-го Всероссийского слёта студенческих отрядов в Ростове-на-Дону 13-14 октября. В нем приняли участие 2500 бойцов, комиссаров и командиров, ветеранов движения и работодателей из 74 регионов России. Уральский федеральный округ на слёте представили более 170 человек. В делегацию Тюменского областного студенческого отряда вошли 45 участников. За победу во Всероссийском конкурсе профмастерства студенческих отрядов «ТрудКрут» боролись строители семи федеральных округов.