​Золотов отправляет Навального пройти полиграф: «Он же за свою ложь должен ответить!»

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что Алексея Навального надо проверить на полиграфе.

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…»,— сказал генерал специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

Заочный спор главного росгвардейца страны и оппозиционного политика длится с начала осени. Начался он с видеообращения Золотова к Навальному. Генерал пригласил оппозиционера на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Видео было опубликовано, когда Навальный находился под арестом.

18 октября последовало ответное видеообращение. Навальный принял вызов и выбрал вид дуэли: «Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я вас вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала, или второго канала, или любого другого федерального канала. А, если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей. Как и предполагает кодекс, я даю вам неделю на размышление».

Недели Золотову не понадобилось. Сначала Навальному ответил пресс-секретарь ведомства Валерий Грибакин: «Сегодня, когда вся страна склонила голову в трауре, подобное заявление - просто «танцы на костях».

19 октября сам Золотов отказался от дебатов с Навальным, заявив, что под дуэлью подразумевал «спортивное соревнование, не более того».