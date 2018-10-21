26 октября с 17:00 до 22:00 Сургутнефтегазбанк в рамках проекта года – вечеринки SNGB-Night проводит ночную распродажу недвижимости с участием крупных застройщиков региона и страны. Ведущие строительные компании – «Брусника», «Сибпромстрой», «Северстрой», «Бонава» (Санкт-Петербург), «ЛСР» (Санкт-Петербург), «Инко и К» (Тюмень) и АО «Ипотечное Агентство Югры» представят свои индивидуальные предложения по продаже новых квартир. А организатор мероприятия – Сургутнефтегазбанк только в эту ночь при подаче заявки на ипотечный кредит предоставит скидку -1%.
Самое время воспользоваться выгодным предложением от СНГБ и партнеров банка! Встречайте новый год в новом доме!
В программе мероприятия:
- выставочные экспозиции от партнеров банка;
- снижение процентов по ипотечному кредиту;
- специальные акции от застройщиков;
- уютные консультации и оформление заявок;
- розыгрыши призов и праздничные акции.
Вход свободный для всех!
Место проведения – РК «Вавилон».
Ждем вас на ночной распродаже недвижимости!
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