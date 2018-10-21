Официальный партнер SNGB-Night – страховая компания «Согласие» – работает более 25 лет и входит в топ-10 крупнейших страховщиков России. «Согласие» – универсальная страховая компания федерального уровня, входящая в состав группы ОНЭКСИМ. Региональная сеть компании включает более 350 офисов по всей России.
Профессионалы, которые всё знают о страховании, на ночной распродаже недвижимости в рамках SNGB-Night расскажут посетителям:
- Как сохранить свои деньги и при этом заработать;
- В каких непредвиденных ситуациях страховая компания гарантирует исполнение кредитных обязательств перед банком;
- Как выбрать свою программу страхования жизни и здоровья всех членов семьи на выгодных условиях;
- Какие есть надежные решения для сохранения уюта в доме и хороших отношений с соседями.
Начните сотрудничество сейчас – мы предлагаем гибкую систему скидок и индивидуальные условия страхования!
Для участников SNGB-Night действуют специальные условия страхования, о которых они могут узнать, обратившись в офис по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, 1. тел. 28-04-40.
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