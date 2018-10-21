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​Партнер SNGB-Night – страховая компания «Согласие»

Официальный партнер SNGB-Night – страховая компания «Согласие» – работает более 25 лет и входит в топ-10 крупнейших страховщиков России. «Согласие» – универсальная страховая компания федерального уровня, входящая в состав группы ОНЭКСИМ. Региональная сеть компании включает более 350 офисов по всей России.

Профессионалы, которые всё знают о страховании, на ночной распродаже недвижимости в рамках SNGB-Night расскажут посетителям:

  • Как сохранить свои деньги и при этом заработать;
  • В каких непредвиденных ситуациях страховая компания гарантирует исполнение кредитных обязательств перед банком;
  • Как выбрать свою программу страхования жизни и здоровья всех членов семьи на выгодных условиях;
  • Какие есть надежные решения для сохранения уюта в доме и хороших отношений с соседями.

Начните сотрудничество сейчас – мы предлагаем гибкую систему скидок и индивидуальные условия страхования!

Для участников SNGB-Night действуют специальные условия страхования, о которых они могут узнать, обратившись в офис по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, 1. тел. 28-04-40.


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20 октября 2018 в 13:21, просмотров: 851, комментариев: 0


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