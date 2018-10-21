​SNGB-Night: Авторские подарки от эксклюзивного партнера мероприятия – СО «Сургутнефтегаз»

Только 26 октября на SNGB-Night всех посетителей мероприятия ждут авторские подарки при покупке страхового полиса.
Также консультанты Страхового общества «Сургутнефтегаз» будут работать всю ночь, чтобы помочь клиентам подобрать выгодные страховые решения, разобраться в условиях договора ипотечного страхования.
Клиентам расскажут:
- что такое ипотечное страхование и от каких рисков можно защитить квартиру, купленную в ипотеку;
- как определяется страховая сумма и уплачивается страховая премия;
- в результате каких непредвиденных ситуаций страховая компания выплатит банку неоплаченную часть кредита вместо вас;
- на какой срок заключается договор ипотечного страхования.
Приходите 26 октября в РК «Вавилон» и проведите вечер пятницы с пользой!
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