​SNGB-Night: настоящие бриллианты из Якутии от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Партнер SNGB-Night – лидер ювелирного рынка, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», практически 25 лет создает для своих клиентов ювелирные украшения, которые дарят счастье их обладателям не только в России, но и далеко за её пределами.

Мастерство огранщиков и ювелиров покоряет сердца и несет в жизнь клиентов символы вечных ценностей, высочайшего качества.

Особой гордостью ЭПЛ является огранка «Пылающий Лёд». 0,001% мирового алмазного сырья пригодно для получения идеальных бриллиантов этой огранки. Только несколько сот мастеров умеют делать идеальную огранку. И всего несколько компаний производят бриллианты «Hearts and arrows».

Мы гордимся тем, что можем Вам предложить украшения с бриллиантами этой совершенной огранки, созданные нашими мастерами.

Миссия «ЭПЛ. Якутские бриллианты»: мы работаем для того, чтобы лучшие в мире ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей земли! И в этом мире стало больше счастья!

Приходите за лучшими ювелирными украшениями от ЭПЛ!

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