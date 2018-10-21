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​SNGB-Night: настоящие бриллианты из Якутии от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Партнер SNGB-Night – лидер ювелирного рынка, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», практически 25 лет создает для своих клиентов ювелирные украшения, которые дарят счастье их обладателям не только в России, но и далеко за её пределами.

Мастерство огранщиков и ювелиров покоряет сердца и несет в жизнь клиентов символы вечных ценностей, высочайшего качества.

Особой гордостью ЭПЛ является огранка «Пылающий Лёд». 0,001% мирового алмазного сырья пригодно для получения идеальных бриллиантов этой огранки. Только несколько сот мастеров умеют делать идеальную огранку. И всего несколько компаний производят бриллианты «Hearts and arrows».

Мы гордимся тем, что можем Вам предложить украшения с бриллиантами этой совершенной огранки, созданные нашими мастерами.

Миссия «ЭПЛ. Якутские бриллианты»: мы работаем для того, чтобы лучшие в мире ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей земли! И в этом мире стало больше счастья!

Приходите за лучшими ювелирными украшениями от ЭПЛ!

https://epldiamond.ru/


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20 октября 2018 в 13:16, просмотров: 623, комментариев: 0


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