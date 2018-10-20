​SNGB-Night: квартира по суперскидке от «Ипотечного агентства Югры в Сургуте»

ТОЛЬКО 26 октября эксклюзивный партнер SNGB-Night - "Ипотечное агентство ЮГРЫ в Сургуте" представит Одну квартиру классической планировки в кирпичном доме с грандиозной скидкой! И только для клиентов SNGB-Night!
Мечтаете о новой квартире в качественном исполнении по невероятно привлекательной цене? Или ищете для себя идеальный вариант жилой недвижимости, но еще не определились с районом или квадратурой? Либо хотите воспользоваться льготами и окружными программами?
Специалисты «Ипотечного агентства Югры» представят участникам SNGB-Night готовые варианты жилья на вторичном рынке, а также квартиры в Жилых Комплексах «Литератор», «Азбука», «Четыре сезона», «Новые ключи», «За ручьем». Новое готовое жилье по адресам: ул. Маяковского, дом 33/2, ул. Кукуевицкого, дом 15/3, ул. Генерала Иванова, дом 5, ул. Ивана Захарова, дом 2/1, а также жилье в городах Москва, Санкт-Петербург, Сочи.
Приходите за готовыми решениями ваших жилищных вопросов!
Позвольте себе провести вечер пятницы приятно, насыщенно, а главное с пользой!
Ждем Вас в РК «Вавилон» 26 октября в 17-00!
Из полиции в бизнес. Основатель кожевенной мастерской «Иван да Марья» Иван Карсеев // ONLINE 22 октября в 11.00