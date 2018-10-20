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​SNGB-Night: специальные условия на квартиры в Санкт-Петербурге от компании Bonava

26 октября на ночной распродаже недвижимости SNGB-Night впервые будет представлен новый партнер мероприятия – шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе - компания Bonava.

Компания строит дома и объединяет соседей с 1930-х годов. На сегодняшний день Bonava представлена на восьми рынках: в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии и Латвии. На ночной распродаже недвижимости в рамках SNGB-Night шведская компания представит эксклюзивные предложения по покупке квартир в партнерстве с СНГБ в следующих жилых комплексах в Санкт-Петербурге:

ЖK Magnifika Residence, Набережная реки Охта

Magnifika Residence расположен прямо на берегу реки Охты — одновременно и близко к центру, и вдали от суеты. Проснувшись, можно прогуляться по набережной, встретить рассвет и, зарядившись энергией, отправиться в новыи? день. А чтобы почувствовать пульс города, достаточно переехать Большеохтинский мост или мост Александра Невского — и вот вы уже в самом сердце Петербурга. Прямо напротив комплекса — «Охта Молл» с пространством Охта Lab, включающим в себя библиотеку, лектории? и коворкинг. В двух шагах – центр дизаи?на ARTPLAY SPB и театр «Буфф».

Фасады с облицовкои? из кирпича ручнои? формовки, высокие трёхметровые потолки, панорамные окна в пол с фантастическим видом, открытые шведские планировки квартир с объединением кухни и гостиной, открытые террасы... все создано для того, чтобы называть Magnifika Residence домом мечты.

  • Благоустроенная набережная
  • Квартиры с террасами
  • Видовые квартиры
  • Потолки до 3ех метров

ЖК Magnifika Lifestyle, 900 м до метро «Новочеркасская»

Magnifika Lifestyle находится в районе с развитой инфраструктурой: по соседству уже работают 19 школ и 13 детских садов, рядом расположены несколько торговых центров, напротив комплекса есть парк с детскими площадками, а до метро «Новочеркасская» можно дойти за 15 минут. Внутреннее пространство комплекса организовано по законам красоты, функциональности и безопасности. В закрытом от машин дворе появятся спортивные и игровые площадки с тактильными покрытиями. На территории запланировано строительство трех детских садов и одной школы. Для спокойствия жителей ведется круглосуточное наблюдение.

Планировки квартир по-скандинавски функциональные и удобные. Объединенная кухня-гостиная подходит для компаний, а большой балкон станет любимым местом отдыха с книгой и кофе. В квартирах предусмотрены места для хранения, а габариты мебели учтены еще на этапе проектирования.

  • 15 минут до Невского пр.
  • Зонирование территории комплекса
  • Просторные балконы
  • Объединенные кухни-гостиные

ЖК Skandi Klubb, Петроградская сторона

Прикоснитесь к богатому культурному наследию Петроградского района, спланировав маршрут по шедеврам северного модерна и индустриальной архитектуры. Посетите камерные сцены и известные театры, исторические музеи и удивительные экспозиции в музее сновидений, музее граммофонов, в музее авангардного искусства.

Skandi Klubb — территория добрососедства и скандинавского стиля жизни. Безопасные дворы скрыты от чужих глаз. Здесь есть квартиры от компактных студий до четырехкомнатных и двухуровневых. Практичный скандинавский стиль нашел отражение и в рациональных планировках с просторными кухнями-гостиными и светлыми комнатами.

  • Закрытая территория и контроль доступа
  • Подземный паркинг
  • Открытые шведские планировки
  • Квартиры с окнами в пол

ЖК Gröna Lund, Ленинградская область, г. Всеволожск

Зелёный микрорайон придётся по душе тем, кто хочет жить недалеко от города, но вдали от его шума и суеты. В Gröna Lund всё – от ландшафта до планировок – организовано по скандинавским стандартам.

Малоэтажный квартал Gröna Lund уютно расположился в одном из красивейших уголков Всеволожска — на склоне Румболовской горы. Все дома в комплексе шестиэтажные. Планировки в шведском стиле: просторные кухни-гостиные, широкие балконы, вместительные кладовые. Как и во всех наших проектах, дома построены из энергоэффективных и экологичных материалов.

В 2017 году проект Gröna Lund стал лучшим строящимся проектом комфорт-класса в Ленинградской области по версии федеральной премии Urban Awards.

  • Безопасная закрытая территория
  • Детский сад и игровые площадки
  • Квартиры с саунами
  • Собственные придомовые участки

Узнайте больше на сайте bonava.ru и по телефону +7 (812) 329 72 72.

О компании

Bonava – шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе. Продолжая историю компании NCC, Bonava строит дома и объединяет соседей с 1930-х годов. На сегодняшний день в Bonava работает 2000 человек. Компания представлена на восьми рынках: в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии и Латвии. В 2017 году оборот компании достиг 1,4 миллиарда евро. Акции Bonava котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 136, комментариев: 0


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