​В 2018 году в Югре введут в эксплуатацию шесть новых детских садов

В 2019-2020 годах в Югре планируют обеспечить местами в детских садах малышей от 2 месяцев до 3 лет. Об этом на расширенном заседании общественного совета при департаменте образования и молодежной политики Югры сообщил директор ведомства Алексей Дренин.

Во время отчета глава ведомства сообщил, что до конца этого года в округе планируется ввести в эксплуатацию шесть новых детских садов на 500 мест, два объекта уже сданы. В 2017 году на территории региона было построено 8 детсадов на 733 места.

«Еще в 2016 году мы справились с задачей по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас стоит серьезная задача по обеспечению местами юных югорчан в детских садах от 2 месяцев до 3 лет. Времени на это практически нет – 2019 и 2020 годы», – цитирует Дренина департамент общественных и нешних связей округа.

Очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет ликвидирована в 12 муниципалитетах - 34,4 процента маленьких жителей региона данной возрастной категории посещают дошкольные учреждения.

Так, в Нижневартовске создано несколько групп для детей от двух месяцев. Глава города Василий Тихонов во время открытия группы для детей младенческого возраста на базе детского сада №37 «Дружная семейка» пояснял: «О необходимости открытия яслей сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также такое поручение для муниципалитетов Югры дала Губернатор округа Наталья Комарова. Потребность в создании групп для детей самого младшего возраста выявил опрос среди горожан, который был организован в 2016 году на портале департамента образования Нижневартовска. Сейчас в городе открыта одна группа для детей от двух месяцев и старше».

Группа, которую посещают десять малышей, укомплектована всем необходимым: приобретены пеленальные столы, манежи, стулья для кормления, развивающие игры, качели, кровати, техника для кухни и многое другое. Из группы предусмотрен отдельный выход и отведена специальная зона для прогулок. «Особое внимание в ясельной группе уделяется питанию. Малышам необходим специальный рацион. Меню разработано в соответствии с возрастными нормативами. У кормящей мамы есть возможность приехать и покормить ребенка. Воспитатели прошли необходимое обучение, в том числе и по медицинскому направлению», - рассказала руководитель дошкольного учреждения Ирина Щербинина.

С 2017 года в городе работает три группы для малышей в возрасте от шести месяцев. На данный момент их посещают порядка 30 детей.

В своем отчете Алексей Дренин выделил Нижневартовск, как преуспевший муниципалитет в реализации указа президента России.

Кроме того, директор департамента обратил внимание на развитие частных детсадов, которые не только помогают властям реализовать положения указа главы государства, но и предоставляют качественные образовательные услуги на достаточно высоком уровне: «Наша совместная задача, с которой мы неплохо справляемся, – развитие негосударственного сектора, в частности, на уровне дошкольного образования. Уже сейчас в Югре функционирует 24 частных детских сада, сертификаты дошкольника получили свыше 4,5 тысячи человек. Хотя буквально 3 года назад в регионе частных детсадов не насчитывалось и 10».

Сегодня 24 дошкольные организации посещают 2 282 ребенка. Еще 762 человека – группы кратковременного пребывания.