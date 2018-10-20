​Санврачи остановили подачу водопроводной воды в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе временно остановлена работа станции водоочистки, расположенной на территории ВОС-4. Из-за этого подача воды в сеть через систему водоочистки приостанавливается, сообщили в пресс-службе администрации города. Запрет принят территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Югре.

Санврачи решили приостановить работу ВОС-4, потому что вода, поступающая после очистки в систему водоснабжения, опасна для жизни и здоровья. В частности, лабораторные исследования выявили превышение ПДК алюминия в 2,5 раза, формальдегида – в 1,96 раза, железа – в 5 раз. Существенное ухудшение воды по качествам ПАВ зарегистрировано более чем в 4 раза.

«Химические вещества, которые остаются в воде после очистки с превышением ПДК (алюминий, формальдегид) обладают накопительным эффектом, и их разрушительное действие для организма может проявляться не сразу, а в последующие годы жизни», – цитирует протокол ведомства «ПравдаУрФО».

Также специалисты опасаются распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний из-за низкого качества воды.

Запрет будет действовать до вынесения судебного решения.

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