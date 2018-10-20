​Шойгу сообщил о 87500 уничтоженных в Сирии боевиках за три года

Министр обороны России Сергей Шойгу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс») подвел итоги трех лет участия российской группировки в боевых действиях в Сирии. По его данным, за этот период уничтожено свыше 87 500 боевиков, освобождено 1 411 населенных пунктов и более 95 процентов территории Сирии.

«В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90 процентов населения страны», - цитирует министра «Интерфакс».

Шойгу добавил, что в ходе боевых действий поражено порядка 122 000 объектов террористов, ликвидирована большая часть боевиков, российские саперы разминировали 6 500 гектаров территории республики, 1 500 километров дорог, свыше 19 000 зданий и сооружений.