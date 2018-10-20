​SNGB-Night: пора зажигать звезды и исполнять желания вместе с партнерами!

26 октября Сургутнефтегазбанк и компания Visa приглашают на главное событие этой осени − SNGB-Night. Приходите в 17:00 в РК «Вавилон» и примите участие на вечеринке года вместе с банком и партнерами!
К участию в SNGB-Night постоянно присоединяются новые партнеры: федеральные и региональные застройщики, страховые компании, магазины мебели и интерьера, торговые предприятия. Все они готовят для посетителей мероприятия ряд выгодных и интересных предложений: мастер-классы, индивидуальные консультации, розыгрыши и призы.
Приходите на SNGB-Night и проведите время с пользой и весело!!
В программе мероприятия:
- ночная распродажа недвижимости (только в эту ночь при подаче заявки на ипотечный кредит скидка -1% от СНГБ);
- звезда танцпола – легендарная группа «Мираж»;
- веселье и драйв;
- призы и подарки от партнеров банка;
- креативные фотозоны;
Новый год в новом доме! Не пропустите такое событие! Пора зажигать звезды и исполнять желания!
КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА SNGB-Night:
- Оформите до 25 октября 2018 года в офисах банка карту VISA Platinum. Если Вы уже являетесь держателем карты VISA Platinum Сургутнефтегазбанка, то оформите c 03 сентября по 25 октября 2018 г. страхование этой банковской карты.
- Получите к карте сертификат-приглашение* на SNGB-Night.
- 26.10.2018 предъявите сертификат при входе в РК «Вавилон».
Организаторы мероприятия: Сургутнефтегазбанк и компания Visa.
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