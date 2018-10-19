​Объем безнадежных микрозаймов достиг 26,5 миллиарда рублей

За первые полгода 2018-го объем микрозаймов с просрочкой от полугода достиг 26,5 миллиарда рублей. Это - на 32,5 процента больше, чем за такой же период прошлого года. Данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) публикуют «Известия».

По данным гендиректора финансового маркета «Юником.24» Юрия Кудрякова, около 80 процентов заемщиков МФО уже имеют в среднем два просроченных долга. Вернуть клиента в график платежей удается не более чем в 20–40 процентах случаев.

Эксперты считают, что объем безнадежных микрозаймов вырос из-за снижения уровня доходов граждан в период кризиса. По прогнозам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, рост объема безнадежных микрозаймов продолжится, так как инфляционные ожидания ухудшаются.