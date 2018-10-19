​Сергей Шнуров вдохновился словами Путина о рае и написал стих

Российский шоумен и музыкант Сергей Шнуров на своей личной странице в Instagram опубликовал стихотворение, ставшее ответом на недавнее заявление президента России Владимира Путина.

Глава государства, говоря о ядерном вооружении и невозможности нанесения Россией превентивного удара, отметил: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Высказывание президента активно обсуждается уже второй день. И подписчики Шнура благосклонно восприняли его новое творение, пост собрал десятки лайков и комментариев.

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадём как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали на...,

Если кто не замечал.