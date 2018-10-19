​Сергей Шнуров вдохновился словами Путина о рае и написал стих

Российский шоумен и музыкант Сергей Шнуров на своей личной странице в Instagram опубликовал стихотворение, ставшее ответом на недавнее заявление президента России Владимира Путина.
Глава государства, говоря о ядерном вооружении и невозможности нанесения Россией превентивного удара, отметил: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».
Высказывание президента активно обсуждается уже второй день. И подписчики Шнура благосклонно восприняли его новое творение, пост собрал десятки лайков и комментариев.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на...,
Если кто не замечал.
Из полиции в бизнес. Основатель кожевенной мастерской «Иван да Марья» Иван Карсеев // ONLINE 22 октября в 11.00