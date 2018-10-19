​Наталья Комарова объявила масштабные проверки в Югре после керченской трагедии

В Югре запущены проверки, тестирование систем, правил обеспечения безопасности граждан и детей. Об этом на заседании правительства региона сообщили губернатор Наталья Комарова, передает департамент общественных и внешних связей.

Глава округа поручила актуализировать всю нормативно-правовую базу, которая регулирует вопросы обеспечения безопасности детей, граждан, создания условий для развития, воспитания несовершеннолетних и молодых людей.

Заседание правительства округа началось с минуты молчания в память о погибших в Керчи.

Ранее Генпрокуратура сообщила о начале проверок соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся в образовательных организациях.