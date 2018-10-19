​СКР опубликовал фотографии из колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в колледже, где 17 октября произошло массовое убийство.

«Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения. Важно выяснить причину агрессии нападавшего», - цитирует поручение главы СКР пресс-служба ведомства.

Также следователи оценят психологическую обстановку в учебном заведении, организацию досуга учащихся и установят наличие кризисных центров и эффективность их функционирования в городе.

Днем 17 октября в здание колледжа зашел вооруженный студент четвертого курса Влад Росляков. В результате взрыва и стрельбы, которые он устроил, погиб 21 человек. 19 октября в Керчи простились с 17 погибшими.



Фото: СКР