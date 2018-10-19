​Проект окружного Дома народного творчества «Человек рисующий» был представлен в Ханты-Мансийском районе.

В рамках деятельности автоклуба, Окружной Дом народного творчества представил проект «Человек рисующий» в сельском поселении Шапша Ханты-Мансийского района. Просветительские мероприятия проекта позволяют знакомиться с картинами самобытных художников Югры.

Специалист Окружного Дома народного творчества Светлана Нестерова рассказала детям младшего школьного возраста о творчестве Дмитрия Змановского, родившегося в теперь уже исчезнувшей деревне Скрипуново Ханты-Мансийского района. Самодеятельный художник долгие годы жил и творил в Кондинском районе. Некоторые его работы хранятся в фондах Окружного Дома народного творчества: «На полянке», «У живуна», «Ключ», «Черкан», «Бичевой. Звено рыбацкое». Также участникам мероприятия представилась уникальная возможность увидеть в подлиннике произведение Остапа Шруба «Возрождение (Медвежий праздник)». На картине изображен ритуал отправления души священного животного на небо. Кроме картин были представлены скульптурные работы мастера Петра Шешкина.

В рамках проекта состоялось открытое занятие Окружной школы Медвежьих игрищ под руководством специалиста Окружного Дома народного творчества Тимофея Алексеевича Молданова. Участники программы узнали много интересного об особенностях обряда Медвежьего праздника, познакомились с атрибутами, используемыми для проведения древнего ритуала.

В завершении мероприятия художник Виктория Сызарова провела мастер-класс по изобразительному искусству: под ее руководством ребята осваивали секреты техники изображения медведя.

«Человек рисующий» - долгосрочный проект Окружного Дома народного творчества. Благодаря ему ежегодно более 200 человек, в том числе из отдаленных территорий, получают уникальную возможность знакомиться с картинами самодеятельных художников, хранящимися в фондах учреждения.