​Золотова не устроил ответ Навального, согласившегося на дуэль: «Я его приглашал на другое»

Главу Росгвардии Виктора Золотова не устроил вид дуэли, выбранный оппозиционным политиком Алексеем Навальным. «Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся», - заявил главный росгвардеец страны журналистам.

18 октября Алексей Навальный ответил на видеообращение Виктора Золотова, принял вызов на дуэль и предложил провести ее в видео дебатов на одном из федеральных каналов. Золотов же, по его признанию, под дуэлью подразумевал «спортивное соревнование, не более того».

Каким будет его ответ оппозиционеру, росгвардеец пообещал решить позже.

«Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером. Вот после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. После этого как раз к этому вопросу вернемся», - цитирует Золотова «Интерфакс».

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал видеообращение Навального к Золотову «танцами на костях»: «Сегодня, когда вся страна склонила голову в трауре, подобное заявление - просто «танцы на костях». Также он заявил, что руководство ведомство не знакомилось и не собирается знакомиться с обращением Навального.