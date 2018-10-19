​Пенсионерам Югры выплатят по 1000 рублей к годовщине округа

В пятницу, 19 октября, на заседании правительства Югры будет принято решение о выплате одной 1000 рублей пенсионерам к 88-й годовщине округа. Соответствующие материалы размещены на сайте окружного правительства.

Проект распоряжения о единовременной выплате неработающим пенсионерам, проживающим на территории округа, подготовлен департаментом соцразвития. Выплата будет беззаявительной. Планируется, что ее получат 292 398 человек.