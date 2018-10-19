​В Югре 4,7 миллиарда бюджетных рублей использовались с нарушениями

Ревизоры Счетной палаты Югры во втором квартале 2018 года проверили использование средств бюджета округа в сумме 5,2 миллиарда рублей. Выяснилось, что 4,7 миллиарда из них потрачены с нарушениями.

«В том числе установлено нецелевое использование бюджетных средств – 435,5 тыс. рублей, безрезультатное использование бюджетных средств – 116 328,6 тыс. рублей, прочие нарушения в использовании бюджетных средств – 4 655 069,8тыс. рублей», - говорится в отчете ведомства.

После проверок устранены нарушения на общую сумму 46,3 миллиона рублей. Возращены в казну 704,5 тысячи рублей.

Кроме того, в адрес руководителей исполнительных органов государственной власти автономного округа и организаций направлено одиннадцать представлений Счетной палаты для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. К дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц, по вине которых допущены нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий.