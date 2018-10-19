​Югорские работодатели ищут поваров в два раза чаще, чем год назад

В преддверии Дня повара, который кулинары всего мира празднуют 20 октября, эксперты компании HeadHunter подсчитали, что за последний год количество вакансий данной специальности в Югре выросло в два раза. Основания часть предложений, а именно 38 процентов, связана с ресторанным и гостиничным бизнесом. 16 процентов работодателей — это предприятия розничной торговли и ЖКХ.

Обычно поварам предлагают полную занятость, а половина вакансий предполагает сменный график. Минимальный опыт приветствуется, но есть и работа для тех, кто ни дня не трудился на кухне.

Средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей, но некоторые компании готовы платить и более 100 тысяч рублей специалистам, например шеф-поварам.

Работодатели уточняют, что будущие сотрудники могут рассчитывать на бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены.