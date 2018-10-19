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​Тюменская область планирует расширить географию поставок продуктов питания в северные округа

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание президиума регионального правительства, на котором были обсуждены объемы поставок тюменской продовольственной продукции в северные автономные округа, а также меры по стимулированию производителей к расширению географии поставок.

Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов рассказал, что по поручению главы региона специалисты проанализировали объемы поставок на Север. На данный момент 11 предприятий Тюменской области стабильно поставляют свою продукцию в северные-автономные округа через фирменные отделы, магазины, логистическо-распределительные центры и гипермаркеты сетей «Магнит», «Пятерочка».

По итогам 2017 года на Ямал и в Югре было реализовано 21,7 тонн продукции. По предварительным планам в 2018 году объем поставок должен увеличиться на три тонны.

Александр Моор подчеркнул, что сейчас необходимо найти эффективный инструмент и механизмы поддержки, которые будут стимулировать производителей и повлекут за собой расширение географии продаж в округах, чтобы тюменская продукция присутствовала не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 110, комментариев: 0


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