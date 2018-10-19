​Банки увеличили выдачу кредитных карт жителям Югры на 67 процентов

В третьем квартале 2018 года югорчане получили в банках 40 095 кредитных карт. Это - на 66,6 процента больше, чем за такой же период 2017-го, говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего в третьем квартале выдано кредитных карт в Москве (181,4 тыс. ед.), Московской области (140,9 тыс. ед.) и Краснодарском крае (102,5 тыс. ед.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксирована в Белгородской области (+91,8%), Ставропольском крае (+91,0%) и Свердловской области (+90,1%).

«Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам», а также простоте и удобству их использования», - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.