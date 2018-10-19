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​Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети

В обновлённом Сбербанк Бизнес Онлайн доступен режим «Платёжный календарь»: переключившись в него, пользователь работает с банком в формате ленты событий

В привычном и понятном формате, знакомом пользователям по социальным сетям, клиенты могут создавать зарплатные выплаты, платежи в бюджет и контрагентам, скачивать выписки и мониторить события

Опция бесплатна и доступна большинству пользователей по умолчанию, подключить её можно самостоятельно

Сбербанк представил новый режим работы с веб-версией интернет-банка для бизнеса. Он называется «Платёжный календарь» и позволяет переключить интерфейс Сбербанк Бизнес Онлайн в формат ленты событий.

Нажатием кнопки пользователь переводит интернет-банк в формат, знакомый ему по большинству самых популярных социальных сетей – ленты событий. На экране отображаются календарные даты и привязанные к ним основные события в корпоративном интернет-банкинге: выплаты зарплат, платежи в бюджет, расчёты с партнёрами и клиентами. Нажав на нужную дату, пользователь может запросить выписку, запланировать платёж или выплату.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:
«Обновлённый Сбербанк Бизнес Онлайн можно назвать трендсеттером в области дизайна и пользовательского опыта на рынке российского интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Наш интернет-банк уже получил несколько ведущих отечественных и зарубежных наград за дизайн и достижения в сфере пользовательского опыта. Новая функция в Сбербанк Бизнес Онлайн – «Платёжный календарь» – это следующий шаг навстречу клиенту. Она позволяет максимально упростить использование основных функций интернет-банка и сделать работу со Сбербанк Бизнес Онлайн удобной, доступной и понятной даже начинающему бизнесмену или бухгалтеру – любому пользователю вне зависимости от опыта работы и профессионального бэкграунда».В настоящее время функция доступна большинству клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн. Подключить её можно самостоятельно, написав письмо на электронный ящик newsbbol@sberbank.ru, указав в теме письма “Платёжный календарь”, а в самом письме – ИНН организации.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 136, комментариев: 0


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