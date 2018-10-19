​Спасатели составили список самых опасных трасс Югры

В ближайшую неделю в Югре ожидается рост количества дорожно-транспортных происшествий. С таким предупреждением выступили специалисты КУ «Центроспас-Югория».

Наиболее количество аварий ожидается в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Советском и Нягани.

«Наиболее опасные участки федеральных и территориальных дорог: Нефтеюганск – Мамонтово 701-717 км, федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск 756 км (Нефтеюганский район); федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск 947 км (Ханты-Мансийский район); автодорога Сургут – Лянтор 15-16 км (Сургутский район); автодорога Сургут – Нижневартовск 182-186 км ( Нижневартовский район)», - уточняется в сообщении ведомства.

Спасатели напомнили, что основными причинами аварий на дорогах являются погодные условия, нарушение правил дорожного движения и скоростного режима.