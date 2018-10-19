​После трагедии в Керчи в российских образовательных учреждениях пройдут прокурорские проверки

Генпрокуратура поручила прокурорам на местах провести проверку соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся в образовательных организациях.

«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание, в том числе на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое. По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка состоянию законности в обозначенной сфере», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорные мероприятия организованы после трагедии в Керчи, которая унесла жизни 21 человека.