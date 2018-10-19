БК «Университет Югра» одержал победу над московским клубом «ЦСКА-2»

Сургутский баскетбольный клуб «Университет Югра» обыграл московский ЦСКА-2.
На протяжении всей игры сургутяне держали лидерство: первые три четверти «Университет» имел практически двукратное преимущество по очкам.
В заключительной части москвичи попытались догнать хозяев площадки, но сравнять счет не удалось. Итог игры 85:61
Следующий матч сургутский «Университет-Югра» проведет в ближайшее воскресенье, 21 октября, против «Самары».
Начало в 15:00. Вход свободный.
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