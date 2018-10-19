БК «Университет Югра» одержал победу над московским клубом «ЦСКА-2»

​Мурад Дибиров: «Некоторые приходят — щупленькие, слабенькие, техники у них нет. А проходит десять лет, и из них вырастают профессионалы»

Руководитель клуба «Чемпион 86» рассказал, кто и почему приходит в ММА, и как этот спорт объединяет людей всех национальностей