​Владимир Путин рассказал, что после ядерной войны «мы попадем в рай, а они сдохнут»

Президент России Владимир Путин, выступая на во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия не будет наносить превентивного ядерного удара. Подобные виды вооружений могут быть использованы только для ответного удара.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — цитирует главу государства РИА «Новости».

Заявление российского лидера зал встретил смехом и аплодисментами.