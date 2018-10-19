​В России продолжает повышаться цена автомобильного топлива

С 9 по 15 октября стоимость бензина в России поднялась на 0,1 процента, на дизтопливо - на 0,3 процента. Цена на заправках растут вторую неделю подряд после семи недель стабильности, отмечает «Интерфакс».

По данным Росстата, за прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 40 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Иркутске - на 1,9 процента, Кызыле - на 1,7 процента и Магадане - на 1,3 процента. Во Владимире произошло снижение на 0,3%.

В Ханты-Мансийске АИ-92 стоит 43,65 рубля (при средней цене в УрФО 40,22 рубля), АИ-95 - 45,69 рубля (43,23 рубля), ДТ - 48,77 рубля (44,41 рубля).