​Российские миллиардеры в этом году богатели быстрее всех в мире

В 2018 году состояние десяти богатейших россиян увеличилось на 10,8 процента. По темпам роста состояния они обогнали миллиардеров США (7,5%) и Великобритании (3,4%), подсчитали аналитики Bloomberg.

В остальных странах рейтинга издания состояние олигархов уменьшилось. Самое большое снижение - в Китае (-27,6%).

По данным Bloomberg, среди десяти российских самых богатых людей больше всего состояние выросло у Леонида Михельсона (плюс 4,4 миллиарда долларов), Геннадия Тимченко (плюс 4,1 миллиарда) и Вагита Алекперова (плюс 3,6 миллиарда).