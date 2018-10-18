Итоги расселения аварийного жилья в Тюменской области за 2018 год

Министерство строительства разработало федеральный закон, согласно которому будет происходить формирование постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах.

Новые механизмы будут созданы на базе успешно реализованных программ 2013-2017 годов. Также субъекты России будут получать финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета.

Площадь аварийного жилищного фонда в Тюменской области, признанного таковым после 2012 года, составляет более 279 тыс. кв.м. – это 947 многоквартирных домов, 7 101 жилое помещение и более 17 тысяч граждан.

На данный момент работа по расселению аварийного жилищного фонда ведется за счет бюджетных средств, а также за счет застройщиков в рамках договоров о развитии застроенных территорий (г. Тюмень).

По данным на 1 октября 2018 года уже расселено более 18 тыс. кв. м, – 484 жилых помещения, 1137 граждан. Бюджетные средства выделены на расселение 36,20 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (959 жилых помещений, 2 450 граждан).

За счет областного бюджета в 2019 году планируется расселить 18 тыс. кв. м непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.