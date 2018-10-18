​Навальный ответил Золотову и принял вызов на дуэль

Оппозиционер Алексей Навальный ответил главе Росгвардии Виктору Золотову, который вызвал его на дуэль в середине сентября. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале Алексея Навального 18 октября и уже набрало более 100 тысяч просмотров.

Навальный признался, что президентские амбиции, о которых говорил Золотов, у него имеются, задал главе Росгвардии несколько вопросов, а затем принял вызов на дуэль:

«Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я вас вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала, или второго канала, или любого другого федерального канала. А, если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей. Как и предполагает кодекс, я даю вам неделю на размышление».

Стоит напомнить, что главный росгвардеец страны вызвал отбывающего наказание политика на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную» в ответ на опубликованные Фондам борьбы в коррупцией (ФБК) утверждения о нарушениях в ведомстве.