​Тюменский технопарк «Кванториум» за год своей работы обучил более 800 детей

Детский технопарк «Кванториум» в Тюмени отметил свой первый день рождения. За год свой работы было проведено множество открытий и уникальных мероприятий.

Во время открытия детского технопарка были запущены только три квантума: «Робоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн». Далее в течение года свои двери открыли «Автоквантум» и «Аэроквантум», а также «Техноквантум» и «Квантик».

Более 800 детей прошли обучение, многие из них до сих пор продолжают заниматься. На экскурсиях побывало более 2500 человек.

На базе «Кванториума» было проведено множество различных мероприятий городского, регионального и российского уровня, в числе которых проект «Ломоносовский обоз» и первый региональный чемпионат JuniorSkills. Кроме того, технопарк принял ежегодную областную выставку технического творчества и робототехники.

Педагоги образовательного учреждения постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Также технопарк выступает площадкой для прохождения стажировки и повышения квалификации учителей по технологии общеобразовательных учреждений. В минувшем учебном году более 40 преподавателей прошли обучение.

ДТ «Кванториум» наладил сотрудничество с 25 школами Тюмени и с 20 интеллектуальными и индустриальными партнерами.