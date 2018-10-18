В Сургуте стартует Кубок главы города по интеллектуальным играм

20 октября стартует юбилейный X Кубок главы Сургута по интеллектуальным играм сезона 2018-2019 годов. Традиционно он начнется с «Осеннего турнира по интеллектуальным играм», в котором примут участие около 40 команд – школьных, студенческих, корпоративных и сборных коллективов из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов Югры. Они будут бороться за победу в трех дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры».

Лучшие десять команд в каждой из дисциплин будут получать турнирные очки, по сумме которых в апреле 2019 года определится обладатель Кубка главы Сургута и Абсолютный чемпион города по интеллектуальным играм. Кроме «Осеннего турнира», в рамках Кубка главы Сургута также пройдут «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир».

Напомним, что Кубок главы Сургута проходит в рамках Кубка губернатора Югры – лучшие сургутские команды получат право состязаться на главном интеллектуальном чемпионате нашего региона в мае 2019 года. Этапами Кубка губернатора также станут школьный чемпионат Югры, а также студенческий и корпоративный чемпионаты по интеллектуальным играм. Поддержку в проведении Кубка губернатора Югры общественной организации «Югорский интеллектуальный клуб» оказывает правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Получить более подробную информацию о деятельности Клуба интеллектуальных игр и участия в наших мероприятиях вы можете по телефонам: 701-009 (Сергей Шамрай), 711-201 (Алексей Кучин) или электронной почте: kii_surgut@mail.ru.

Начало мероприятия: 20 октября в 13.00.

Место проведения: многофункциональный зал главного корпуса Сургутского Государственного университета (пр. Ленина, 1).