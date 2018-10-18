​В Югре орудовали лжеколлекторы

Судебные приставы Югры нашли в Урае организацию, занимающуюся деятельностью по возврату просроченной задолженности, неофициально. О том, что его права нарушают лжеколлекторы, в ведомство сообщил местный житель.

«Решением Урайского городского суда, вступившим в законную силу, юридическое лицо, совершавшее неправомерные действия, направленные на возврат просроченной задолженности привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УФССП по Югре.

В ведомстве напомнили, что «официально осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности имеют право юридические лица, внесенные в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Обратится с жалобой на нарушение закона можно через официальный сайт УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, либо обратится лично по адресу: г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, 8.